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До крови: в Махачкале студенты медколледжа устроили массовую драку из-за девушки

Якобы один молодой человек заступился за свою возлюбленную, которой второй сделал замечание.

До крови: в Махачкале студенты медколледжа устроили массовую драку из-за девушки
В Махачкале произошла массовая драка. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Дагестане произошла массовая драка с участием студентов медицинского колледжа. Социальных сетях появилось видео из Махачкалы, на котором два десятка людей устроили потасовку.

А причиной этой «битвы» стала девушка. Как передает Регион Online, 15 ноября одна из учащихся медколледжа ехала в маршрутке и вела себя вызывающе. Один из пассажиров сделал ей замечание, в ответ дама нажаловалась своему парню. Тот нашел обидчика и решил разобраться с ним по-мужски.

Массовая драка
В массовой драке участвовали два десятка человек. Фото: стоп-кадр из видео паблика «Голос Дагестана».

Но дуэли «один на один» не получилось. От каждой стороны пришло несколько человек. Якобы серьезно пострадали два парня, их увезли с места происшествия с ножевыми ранениями.

Тем не менее, в МВД Дагестана данный инцидент назвали «рядовым происшествием».

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До крови: в Махачкале студенты медколледжа устроили массовую драку из-за девушки
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