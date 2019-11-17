До крови: в Махачкале студенты медколледжа устроили массовую драку из-за девушки

Якобы один молодой человек заступился за свою возлюбленную, которой второй сделал замечание.

В Дагестане произошла массовая драка с участием студентов медицинского колледжа. Социальных сетях появилось видео из Махачкалы, на котором два десятка людей устроили потасовку.

А причиной этой «битвы» стала девушка. Как передает Регион Online, 15 ноября одна из учащихся медколледжа ехала в маршрутке и вела себя вызывающе. Один из пассажиров сделал ей замечание, в ответ дама нажаловалась своему парню. Тот нашел обидчика и решил разобраться с ним по-мужски.

Но дуэли «один на один» не получилось. От каждой стороны пришло несколько человек. Якобы серьезно пострадали два парня, их увезли с места происшествия с ножевыми ранениями.

Тем не менее, в МВД Дагестана данный инцидент назвали «рядовым происшествием».