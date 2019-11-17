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Целительный фотошоп: МакSим без изъянов появилась на новом фото

Вот только поклонники певицы быстро нашли подтверждение тому, что фотографию долго обрабатывали в редакторах.

Целительный фотошоп: МакSим без изъянов появилась на новом фото
Максим. Фото: Килькин Артем/Архив "КП"

Певица МакSим попала в довольно неловкую ситуацию. В Instagram артистки появилась милая фотография, на которой девушка, игриво высунув язычок, стоит рядом с известным продюсером и аранжировщиком Сергеем Купцовым. И все было бы хорошо, если бы на Instagram-странице Сергея не появилась точно такая же фотография, но с некоторым отличиями.

Разница, как и дьявол, скрывается в деталях. Фото на странице Купцова явно выложено без использования графических программ, благодаря чему мы видим настоящие лица людей. Фотография на странице МакSим же явно обрабатывалась, с лиц убраны морщины и складки, она заметно светлее, а главное — лицо певицы заметно уменьшили, придав ему чуть больше свежести и молодости, а также устранили изъян с переносицы. В комментариях поклонники уже начали задавать неудобные вопросы, которые звезда пока успешно игнорирует.

 

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Целительный фотошоп: МакSим без изъянов появилась на новом фото
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