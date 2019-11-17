Пугачева съела три мешка картошки, привезенных из Белоруссии

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева съела все три мешка картошки, которые привезла из Белоруссии. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как известно, 2 ноября в столице Белоруссии Минске состоялся концерт Аллы Борисовны. Среди подарков от президента страны Александра Лукашенко были и три мешка отборного картофеля. Их Примадонна привезла в Москву из Минска. Батька не мог отпустить звезду без такого подарка. Кстати, картофель он дарит только избранным персонам.

Между тем журналисты стали спрашивать Примадонну, что стало с картошкой после приезда из Белоруссии. Примадонна призналась, что уже все съедено. При этом на вопрос, как ей картофель она вымолвила всего два слова: «Ой, потрясающе!»

Отметим, что в следующем году Примадонна отечественной эстрады планирует вернуться в Белоруссию. Как известно, в этой стране у нее много родственников. Звезда не раз отмечала в беседах с журналистами, что без ума от белорусов. Она безумно любит людей, проживающих в этой стране.