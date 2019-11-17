Бди: названы первые признаки рака легких

Важно как можно быстрее понять, что это не обычная простуда.

Как определить рак легких? Проблема в том, что изначально это страшное заболевание не вызывает никаких симптомов и даже ощущения дискомфорта, врачи обнаруживают его случайно во время рядовых медосмотров.

Но все же есть ряд признаков, которые пациент может определить сам. Они перечислены на портале MedikForum.

Первые симптомы — это кашель (особенно по утрам) и затрудненное дыхание. По началу они такие же, как при обычной простуде. Но если кашель становится хроническим, а в груди появляются дыхательные боли, то визит к врачу просто необходим. В некоторых случаях рак легких сопровождается кровавой мокротой.

В случае, если болезнь уже запущена, у больного начинаются жар и ночные поты. Также он стремительно теряет вес. Этот признак уж точно не спутать с простудой.

Другие симптомы: бронхит, который не лечится лекарствами; повторяющиеся инфекции дыхательных путей или пневмония; постоянная хрипота; одышка даже при небольшой физической нагрузке; отеки шеи и лица; снижение работоспособности.

Но не пугайтесь. Не всегда вышеописанное свидетельствует о раке. Это могут быть проявления хронического бронхита, пневмонии, аллергии. Точный диагноз поставят только врачи, но главное — не стоит терять драгоценное время, если были замечены серьезные нарушения здоровья.