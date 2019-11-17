НОВОСТИ

Никакого Египта: рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду не возобновят до Нового года

Этот вопрос политики будут обсуждать только в 2020-ом.

Никакого Египта: рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду не возобновят до Нового года
В Египте все еще небезопасно. Фото: Serguei Fomine/Russian Look

В Египет на Новый год? Пока забудьте.

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Этот вопрос во властных структурах будут обсуждать теперь уже только в 2020 году.

Хоть названные города и реконструировали свои аэропорты, но они все еще не отвечают стандартам безопасности, принятым в России. Отечественные эксперты проверяли эти воздушные гавани и выявили ряд серьезных недочетов.

К тому же, власти Египта только частично выполнили требования Москвы в части антитеррористической безопасности граждан РФ.

Напомним, в 2015 году произошла авиакатастрофа самолета компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека. Российские спецслужбы квалифицировали это происшествие, как теракт, отметив, что на борту взорвалась бомба. Авиасообщение с Египтом было закрыто и возобновилось весной 2018 года, но только с Каиром. Прямых рейсов в курортные города все так же нет.

А в мае этого года недалеко от знаменитых пирамид был подорван туристический автобус. Россияне не пострадали, но наша страна все равно была обеспокоена безопасностью своих туристов на территории Египта.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

авиасообщениеЕгипеткурортыперелетыпутешествиятуризм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никакого Египта: рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду не возобновят до Нового года
Интересно?
Поделись с друзьями: