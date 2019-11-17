Никакого Египта: рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду не возобновят до Нового года

Этот вопрос политики будут обсуждать только в 2020-ом.

В Египет на Новый год? Пока забудьте.

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Этот вопрос во властных структурах будут обсуждать теперь уже только в 2020 году.

Хоть названные города и реконструировали свои аэропорты, но они все еще не отвечают стандартам безопасности, принятым в России. Отечественные эксперты проверяли эти воздушные гавани и выявили ряд серьезных недочетов.

К тому же, власти Египта только частично выполнили требования Москвы в части антитеррористической безопасности граждан РФ.

Напомним, в 2015 году произошла авиакатастрофа самолета компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека. Российские спецслужбы квалифицировали это происшествие, как теракт, отметив, что на борту взорвалась бомба. Авиасообщение с Египтом было закрыто и возобновилось весной 2018 года, но только с Каиром. Прямых рейсов в курортные города все так же нет.

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А в мае этого года недалеко от знаменитых пирамид был подорван туристический автобус. Россияне не пострадали, но наша страна все равно была обеспокоена безопасностью своих туристов на территории Египта.