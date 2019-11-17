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Хочу тибя любицца: клип Михаила Галустяна ставит рекорды на Youtube

За три дня работа артиста собрала более двух миллионов просмотров.

Хочу тибя любицца: клип Михаила Галустяна ставит рекорды на Youtube
Михаил Галустян. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Новый клип Михаила Галустяна ставит рекорды на Youtube. Всего за 3 дня видеоролик собрал более двух миллионов просмотров и не собирается останавливаться на этой цифре. Артист поет под псевдонимом Super Жorik, а по сюжету внезапная любовь к таинственной даме в леопардовом платье заставляет главного героя идти на многочисленные ухищрение ради того, чтобы покорить сердце красотки. Вот только как поется в припеве, «жениться не хочу», так что девушка успешно ускользает из ловушек ловеласа.

В комментариях к видео все больше сообщений о том, что момент, когда Галустян наконец-то запоет, был всего-навсего вопросом времени, а теперь очередь за Гариком Мартиросяном. Также зрители раскрыли секрет музыкального успеха артиста — «харизма и акцент мистера Кредо плюс юморок и танцевальность Верки Сердючки».

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Хочу тибя любицца: клип Михаила Галустяна ставит рекорды на Youtube
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