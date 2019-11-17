НОВОСТИ

Я туда не полезу: невероятный случай произошел во время шоу «Форт Боярд»

Мужская часть команды наотрез отказалась проходить испытание.

Я туда не полезу: невероятный случай произошел во время шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

Беспрецедентный случай произошел во время съемок шоу «Форт Боярд» на канале СТС. Команда в составе Дмитрия Романова, Ники Вайпер, Валерии Дергилёвой, Таира Мамедова и Антона Лирника сумела настолько удивить создателей шоу, что один из эпизодов пришлось максимально сократить, а о произошедшей ситуации упомянули лишь вскользь, потому что полностью молчать о случившемся было никак нельзя.

Во время одного из испытаний участникам предстояло преодолеть свой страх высоты и достать подсказку находясь очень далеко от земли. Приблизить команду на шаг ближе к победе должен был Дмитрий Романов, но… мужчина отказался, высота оказалась непреодолимым препятствием! Следующим на очереди был Таир Мамедов, уж он точно сможет преодолеть страх, верно? Нет, Таир тоже отказался проходить испытания на высоте. Такого ведущий Сергей Шнуров точно не ожидал, к счастью, его эмоциональную реакцию нам не показали. Последний участник-мужчина, Антон Лирник, согласился добыть подсказку, но в итоге время отведенное на выполнение теста просто закончилось, испытание было провалено. Вот так страх победил звезд.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Форт Боярд"Новый "Форт Боярд"Сергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Я туда не полезу: невероятный случай произошел во время шоу «Форт Боярд»
Интересно?
Поделись с друзьями: