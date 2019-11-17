Я туда не полезу: невероятный случай произошел во время шоу «Форт Боярд»

Беспрецедентный случай произошел во время съемок шоу «Форт Боярд» на канале СТС. Команда в составе Дмитрия Романова, Ники Вайпер, Валерии Дергилёвой, Таира Мамедова и Антона Лирника сумела настолько удивить создателей шоу, что один из эпизодов пришлось максимально сократить, а о произошедшей ситуации упомянули лишь вскользь, потому что полностью молчать о случившемся было никак нельзя.

Во время одного из испытаний участникам предстояло преодолеть свой страх высоты и достать подсказку находясь очень далеко от земли. Приблизить команду на шаг ближе к победе должен был Дмитрий Романов, но… мужчина отказался, высота оказалась непреодолимым препятствием! Следующим на очереди был Таир Мамедов, уж он точно сможет преодолеть страх, верно? Нет, Таир тоже отказался проходить испытания на высоте. Такого ведущий Сергей Шнуров точно не ожидал, к счастью, его эмоциональную реакцию нам не показали. Последний участник-мужчина, Антон Лирник, согласился добыть подсказку, но в итоге время отведенное на выполнение теста просто закончилось, испытание было провалено. Вот так страх победил звезд.