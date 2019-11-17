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Екатерина Архарова считает нормой рождение первенца в 44 года

В августе 2019 года актриса впервые стала мамой, родив сына.

Екатерина Архарова считает нормой рождение первенца в 44 года
Архарова родила первенца в 44 года/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Архарова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что считает нормой рождение первенца в 44 года. Именно так случилось в ее ситуации. В августе 2019 года она родила сына от управляющего московского рыбного ресторана Артема Илясова. Кстати, супруг моложе своей жены на шесть лет.

Екатерина Архарова с мужем. Фото
Архарова родила первенца в 44 года/http://globallookpress.com/

«Я воспитывалась, и у меня вся осознанная жизнь протекала в Италии. Там немножечко другой подход к возрасту женщин и мужчин. Там раньше 35 лет даже никто не задумывается о замужестве. Поэтому для меня это было изначально нормой. И знала все рекомендации врачей я к ним никогда не прислушивалась. Анализы говорили, что я абсолютно здорова. И я знала, что у нас все будет хорошо», — заявила Екатерина Архарова.

Актриса отметила, что не считает себя старородящей дамой. При этом о втором ребенке они с мужем пока не думают. «Одного родила я, второго рожай сам. Я так сказала супругу. Сейчас нужно с первым разобраться до конца», — добавила актриса.

Екатерина Архарова меньше года была замужем за актером Маратом Башаровым. Супруг регулярно избивал жену, что и стало причиной развода. Совместных детей у них не было.

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Артем ИлясовЕкатерина Архаровапрограмма "Звезды сошлись"
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Екатерина Архарова считает нормой рождение первенца в 44 года
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