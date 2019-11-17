«Вы одна из самых плохих команд, которые я видел!»: Шнуров разочарован «Фортом Боярд»

В новом выпуске передачи «Форт Боярд» команда, состоящая из Дмитрия Романова, Ники Вайпер, Валерии Дергилёвой, Таира Мамедова и Антона Лирника, отправилась на покорение неприступного сооружения. И надо сразу сказать, что дела у них шли не очень хорошо. Ведущий Сергей Шнуров во время шоу искренне и с долей личной печали произнес:

«Вы одна из самых плохих команд, которые я видел!».

Закадровый голос тоже был не в восторге от успехов наших героев, поэтому прямо в лицо заявил, что команда, состоящая из блогеров, знаменитостей и звезд интернета, во-первых, «главные лузеры сезона», а во-вторых, «самая неудачливая команда Форта Боярд». Несмотря на все эти обидные титулы, которыми наградили наших героев ведущие программы, команде удалось достичь финиша и собрать немалую сумму — 532 770 рублей. Все деньги отправятся в благотворительный фонд Константина Хабенского.