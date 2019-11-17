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«Не говорите плохо о Ксюше!»: Ирина Виторган заступилась за Собчак

Она отметила, что светская львица - замечательная мама.

«Не говорите плохо о Ксюше!»: Ирина Виторган заступилась за Собчак
Ирина Виторган заступилась за Собчак/http://globallookpress.com/

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что у Максима Виторгана и светской львицы Ксении Собчак после развода остались прекрасные отношения. Родители Платона продолжают общаться между собой.

Ирина Виторган с мужем. Фото
Ирина Виторган в восторге от Собчак/http://globallookpress.com/

«Ксюша замечательная жена и мама. Она всегда с придыханием относилась к своему ребенку. Мне очень обидно, когда люди на улице подходят ко мне и начинают говорить: «Ну наконец-то Максим развелся с этой». Я таким сразу отвечаю: «Не подходите ко мне. Не говорите плохо о Ксюше!» — заявила Ирина Виторган.

Также Ирина Виторган отметила, что ее дочь Этель, которой сейчас всего годик, очень любит покушать. «Она рано встает, мы с мужем еще спим. Она кушает, а потом еще с нами ест. Наша младшая дочка на искусственном вскармливании. Я в этом плане очень ответственный человек. Слежу за питанием своих дочерей», — сказал Ирина Виторган.

Отметим, что в этом году светская львица Ксения Собчак развелась с мужем, актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Она уже вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Что касается Максима Виторгана, то у него сейчас роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

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«Не говорите плохо о Ксюше!»: Ирина Виторган заступилась за Собчак
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