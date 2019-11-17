Средняя дочь Виторгана ревнует сестренку Клару к родителям

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее дочь Этель, которой всего годик, очень ревнивая особа. Она уже сейчас ревнует свою двухмесячную сестренку Клару к родителям.

«Когда Клара только родилась, то Этель ее безумно любила. Она прижималась к ней головкой и начинала гладить. Однако прошло два месяца и все изменилось. Нас в принципе предупреждали, что она будет ревновать. Я всем отвечала, что такого не может быть. Я всегда говорила Этель, что Кларочка — ее любимая сестренка и родители любят их одинаково. И что вы думаете. Несколько дней назад она подходит к люлечке, где лежит Кларочка, и как даст ей рукой – раз и два. А потом она ее одеялком прикрыла сверху, представляете?» — заявила Ирина Виторган.

Как добавила супруга Эммануила Виторгана, дочерей она любит одинаково сильно. Как она считает, обе дочери для нее все в этой жизни, и она ради них готова на многое.

Напомним, что Ирине Виторган сейчас 56 лет. Ее мужу Эммануилу Виторгану – 79 лет. Их дочери родились от суррогатной матери. При этом актер мечтает о сыне от своей любимой супруги. Кроме того, от первой жены у Эммануила Виторгана есть дочь Ксения Румянцева. Сейчас ей 53 года.