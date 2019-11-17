НОВОСТИ

Средняя дочь Виторгана ревнует сестренку Клару к родителям

Девочка несколько раз обижала двухмесячную малышку.

Средняя дочь Виторгана ревнует сестренку Клару к родителям
Дочь Виторгана Этель оказалась очень ревнивой особой/http://globallookpress.com/

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее дочь Этель, которой всего годик, очень ревнивая особа. Она уже сейчас ревнует свою двухмесячную сестренку Клару к родителям.

Ирина Виторган с мужем. Фото
Жена Виторгана рассказала о характере средней дочери/http://globallookpress.com/

«Когда Клара только родилась, то Этель ее безумно любила. Она прижималась к ней головкой и начинала гладить. Однако прошло два месяца и все изменилось. Нас в принципе предупреждали, что она будет ревновать. Я всем отвечала, что такого не может быть. Я всегда говорила Этель, что Кларочка — ее любимая сестренка и родители любят их одинаково. И что вы думаете. Несколько дней назад она подходит к люлечке, где лежит Кларочка, и как даст ей рукой – раз и два. А потом она ее одеялком прикрыла сверху, представляете?» — заявила Ирина Виторган.

Как добавила супруга Эммануила Виторгана, дочерей она любит одинаково сильно. Как она считает, обе дочери для нее все в этой жизни, и она ради них готова на многое.

Напомним, что Ирине Виторган сейчас 56 лет. Ее мужу Эммануилу Виторгану – 79 лет. Их дочери родились от суррогатной матери. При этом актер мечтает о сыне от своей любимой супруги. Кроме того, от первой жены у Эммануила Виторгана есть дочь Ксения Румянцева. Сейчас ей 53 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ВиторганКлара Виторганпрограмма "Звезды сошлись"Эммануил ВиторганЭтель Виторган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Средняя дочь Виторгана ревнует сестренку Клару к родителям
Интересно?
Поделись с друзьями: