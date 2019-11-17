Куриная месть: подмосковный садовод посадил на кол бездомного пса

В подмосковном Подольске разгорелся скандал с жестоким обращением с животным. Волонтеров-зоозащитников пригласили в местное садовое товарищество, чтобы они помогли решить проблему с расплодившимися бродячими собаками. Но когда они прочесывали улицы, то увидели, что жители СНТ уже начали расправляться с дворнягами жесткими способами.

На одном из заборов добровольцы заметили еще живого пса, висящего на штырях. Израненное животное тут же увезли в клинику, но ветеринары не смогли его спасти.

Оказалось, что жестокую экзекуцию дворняге по кличке Вилли устроил 61-летний инвалид. Он соорудил металлический капкан и положил в него приманку. Когда пес попался, мужчина проткнул его голову вилами.

Правда, после этого хозяину участка стало жалко животное. Он признался, что совершил свой поступок со психу, в ответ на тот урон, что нанес ему пес.

«Этот так называемый Вилли последний раз задушил 14 кур в теплице и бросился на меня. Всего я потерял от него 47 птиц», — цитирует мужчину «МК».

Садовод призвал волонтеров не поднимать шум из-за гибели собаки, просил пожалеть его семью, но те оказались непреклонны и добились того, чтобы полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

Теперь между зоозащитниками и жителями садового хозяйства война. Многие садоводы, как оказалось, так же, как и обвиняемый, пострадали от нашествия дворняг и были согласны с жестокими методами борьбы.

А чью сторону в этом конфликте заняли бы вы?