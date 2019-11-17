Супругу Виторгана остановил гаишник, когда она везла сперму мужа в больницу

Ирина отметила, что у нее было всего сорок минут, чтобы доставить анализы в клинику.

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала забавный случай, который произошел у нее в семье, когда они с мужем готовились к пополнению семейства.

Как сказала Ирина Виторган, у нее было всего сорок минут, чтобы успеть довезти сперму мужа до больницы. В противном случае материал бы уже был непригоден.

«Была суббота. И как назло меня остановил гаишник. При этом никаких правил я не нарушала. Он мне сказал: «Ваши документы». И тут я взмолилась. Сказала, что меня надо отпустить. Во всем ему призналась. Сказала, что везу сперму мужа в больницу», — заявила Ирина Виторган.

Как отметила жена Эммануила Виторгана, сотрудник государственной автоинспекции был несколько шокирован таким ее заявлением. «Он так закрыл мою дверь, но перед этим произнес: «Я 25 лет работаю, но никогда такого не слышал».

Напомним, что Ирина и Эммануил Виторган счастливые родители двух дочерей, которые родились от суррогатной матери. Этель сейчас годик. Ее младшей сестрёнке всего два месяца. При этом Ирине Виторган уже 56 лет, а ее супругу — 79.