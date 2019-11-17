«Искушение деньгами»: родные Шукшиной продолжают наживаться на ее имени

Телеведущая не сомневается: издания так называемой жёлтой прессы всеми силами пытаются уничтожить светлое имя ее отца — Василия Шукшина. Дочь ныне покойного артиста подметила, что Шукшин для России не просто фамилия — это совесть и душа русского народа. Мария критически отнеслась к деятельности «жёлтых» ток-шоу и жёлтой прессы, отметив, что своими статьями и рейтинговыми сюжетами они отнимают у народа национальных героев, опустошают сердца и разоряют души, лишая тем самым молодежь примеров для подражания. Претворить свой замысел в жизнь им удается за счет духовно слабых людей, полагает актриса.

«В том числе и членов моей семьи. Увы, но это факт! Устоять перед искушением деньгами мало кто может», — резюмировала Мария.

По словам актрисы, она не пытается оправдать близких. Однако и осуждать их знаменитость не намерена. Ведь семья есть семья и ее не выбирают, настаивает на своем Шукшина. Телеведущая напомнила, что уже давно сделала выбор, отказавшись от участия в рейтинговых ток-шоу за деньги. Мария решила лично обратиться к редакторам «жёлтых» ток-шоу, попросив их оставить в покое ее сына Макара Касаткина и не предлагать им больше «свои грязные деньги». Шукшина заверила, что пока жива, она будет бороться за светлую память отца и не позволит чернить его имя.