Жена Виторгана: «Врачи были потрясены, взглянув на анализы моего мужа»

По словам Ирины, медик ей позвонил и выразил свое восхищение ее супругом.

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что врачи были потрясены, когда взглянули на анализы ее мужа.

«Ну вот сперму я сдавала Эммануила – везла ее в лабораторию. И потом мне перезвонил врач и сказал: «Мы потрясены». Они там все собрались смотреть на его анализы», — сказала Ирина Виторган.

Медик рассказал Ирине Виторган, что молодые люди, до сорока лет, как он считает, могут сейчас даже меньше, чем мужчины в возрасте. «Он заявил, что не знает, почему так происходит. Но он мне сказал: «У мужчин после шестидесяти больше возможностей зачать ребенка даже, чем у некоторых молодых», — заметила жена актера.

Напомним, что за последние два года в семье Эммануила Виторгана появилось две дочери. Этель сейчас нет и двух лет. Кларе всего два месяца. При этом актеру уже 79 лет. Его супруга Ирина Виторган младше его на 23 года. Сейчас они заняты воспитанием своих маленьких дочерей.