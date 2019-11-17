НОВОСТИ

Владимир Мединский выразил свое отношение к откровенным сценам в кино

По мнению министра, главное - соблюдать границы возрастного рейтинга.

Владимир Мединский выразил свое отношение к откровенным сценам в кино
Владимир Мединский высказался о горячих сценах в кино. Фото: Kremlin Pool

Министр культуры России Владимир Мединский обсудил с каналом RT отечественный фильм «Текст», который наделал много шума из-за постельной сцены с актрисой Кристиной Асмус.

Чиновник сказал, что картина ему понравилась, она сделана «очень профессионально», «с чувством». Указывая на популярность фильма у зрителей, спикер назвал его «кино, которое нам нужно».

Журналисты не упустили возможность и спросили, как министр относится к откровенным сценам в кинематографе.

«Ну, если это оправдано режиссёрским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом 18+, то почему бы и нет…» — ответил Мединский, подчеркнув, что министерство культуры не диктует режиссёрам, как снимать фильмы, его задача — следить, чтобы киношники не нарушали установленных законом ограничений.

Фильм «Текст» имеет рейтинг 18+, отметил чиновник, хотя у него вполне может быть и вторая, более цензурная версия.

Напомним, возмущения зрителей откровенной сценой с Кристиной Асмус стало угрожать ее браку с шоуменом Гариком Харламовым. Хейтеры буквально затравили семейную пару в социальных сетях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Мединскийминистр культурыотечественное киноотечественные фильмыоткровенная сценапостельная сцена
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Владимир Мединский выразил свое отношение к откровенным сценам в кино
Интересно?
Поделись с друзьями: