Владимир Мединский выразил свое отношение к откровенным сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский обсудил с каналом RT отечественный фильм «Текст», который наделал много шума из-за постельной сцены с актрисой Кристиной Асмус.

Чиновник сказал, что картина ему понравилась, она сделана «очень профессионально», «с чувством». Указывая на популярность фильма у зрителей, спикер назвал его «кино, которое нам нужно».

Журналисты не упустили возможность и спросили, как министр относится к откровенным сценам в кинематографе.

«Ну, если это оправдано режиссёрским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом 18+, то почему бы и нет…» — ответил Мединский, подчеркнув, что министерство культуры не диктует режиссёрам, как снимать фильмы, его задача — следить, чтобы киношники не нарушали установленных законом ограничений.

Фильм «Текст» имеет рейтинг 18+, отметил чиновник, хотя у него вполне может быть и вторая, более цензурная версия.

Напомним, возмущения зрителей откровенной сценой с Кристиной Асмус стало угрожать ее браку с шоуменом Гариком Харламовым. Хейтеры буквально затравили семейную пару в социальных сетях.