«Эмбрионов много – в запасе осталось»: Эммануил Виторган мечтает о рождении сына

Актер Эммануил Виторган, которому сейчас 79 лет, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сделал заявление, которое повергло в лёгкий шок и недоумение всех гостей студии. Он заявил, что мечтает о рождении сына от своей 56-летней супруги Ирины. Напомним, что за последние два года он уже дважды становился отцом. У него не свет появились дочери Этель и Клара.

«Эмбрионов много – в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну не мальчик так пусть будут три девочки у меня», — заявил актер.

Его супруга, правда, несколько умерила пыл «ненасытного» отца семейства. В то же время она подчеркнула, что сейчас человеческий организм совсем другой. Не как полвека назад. «Нужно правильно относиться к питанию и все. Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна», — сказала Ирина Виторган.

Она также отметила, что сын ее мужа Максим Виторган и его бывшая жена Ксения Собчак мечтали о совместном ребенке. «Они шли целенаправленно к этой цели. Скажу, что они и сейчас очень заботятся о Платоне. И Ксюша, и Максим замечательные родители», — сказала Ирина Виторган.