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В британском музее сняли порно, пока посетители с детьми любовались экспонатами

Выставочный комплекс сдал съемочной группе в аренду самолет, но не знал, для какого именно фильма.

В британском музее сняли порно, пока посетители с детьми любовались экспонатами
Модель самолета, на которую положили глаз создатели порнофильма. Фото: Science Museum/AERD200052

В британском музее авиации Midland Air Museum сняли фильм для взрослых, пока мамаши с детьми ходили вокруг экспонатов. Съемочная группа забралась в раритетную модель самолета Vickers Viscount и устроила там оргию с переодетыми в пилотов и стюардесс порноактерами.

«Просто ужасно, что они делали это, пока дети ходили мимо», — цитирует газета The Sun сотрудника музея, который «застукал» развратных артисток за их занятием.

Выяснилось, что студия фильмов для взрослых Banged заплатила музею 100 фунтов стерлингов за аренду самолета, произведенного в 1950-ых годах. В таких декорациях киношники сняли картину, как два пилота «развлекаются» с тремя стюардессами, которых играли порноактрисы.

Однако сотрудники учреждения не знали, что происходит внутри лайнера. Так как артисты прибыли на место в летной форме, то предполагалось, что они снимут некое историческое видео. Это обычная практика для музея. Никто не подозревал в «фильм о любви» будет с постельными сценами прямо на сидениях самолета.

«Если бы мы знали, что происходит, мы бы остановили это немедленно. Они обманули нас», — заявила управляющая музея Диана Джеймс.

Но после драки кулаками не машут. Горячее видео уже снято, первые кадры появились в Сети.

После прочтения этой новости в голове, как бы невзначай, всплывают строчки: «Первым делом, первым делом — самолеты. Ну а девушки? А девушки — потом».

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БританияВеликобританиямузейпорнопорно-индустрияпорноактрисапорнофильмсамолеты
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В британском музее сняли порно, пока посетители с детьми любовались экспонатами
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