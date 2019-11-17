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Собчак отправляла чету Виторганов пожить за городом, узнав о пополнении в семье

По словам жены актера, они были тронуты словами светской львицы.

Собчак отправляла чету Виторганов пожить за городом, узнав о пополнении в семье
Собчак была в шоке, узнав о детях в семье Виторгана-старшего/http://globallookpress.com/

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о реакции светской львицы Ксении Собчак, когда та узнала, что в звёздной семье ожидается пополнение. Напомним, что у 79-летнего Виторгана за последние два года на свет появилось уже две дочки.

Ирина Виторган с мужем. Фото
Жена Виторгана рассказала о реакции Собчак на рождение у них детей/http://globallookpress.com/

«Ну, она, конечно, была в шоке. Ксюша сказала: «Ну давайте за городом поживите. Здоровье и все такое теперь вам надо беречь». Мы были тронуты ее приглашением», — заявила Ирина Виторган, которая, однако, осталась с мужем в своей квартире и за город не поехала.

Ирина Виторган также сказала, что не меньший шок испытал и Максим Виторган, когда узнал о рождении сестер. «Он вообще-то очень сдержанный, но здесь был очень удивлён», — сказала она.

По словам Ирины Виторган, сейчас к ней часто прямо на улице подходят женщины. Многие рады за них с мужем. «Они смотрят на нас, как на небожителей. Конечно, сейчас у нас в жизни недосыпы. Раньше спали до 12 часов. Часто Кларочку забираем к себе в комнату. Она прямо в люлечке лежит. А так, конечно, помогает няня. Нам говорили, что к няне лучше не приучать, но мы никого не слушаем», — заметила Ирина Виторган.

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Ирина ВиторганКсения СобчакМаксим Виторганпрограмма "Звезды сошлись"Эммануил Виторган
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Собчак отправляла чету Виторганов пожить за городом, узнав о пополнении в семье
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