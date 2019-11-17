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Эммануил и Ирина Виторган перестали скрывать лицо младшей дочери

Девочке, которая родилась в конце августа 2019 года, нет еще и трех месяцев.

Эммануил и Ирина Виторган перестали скрывать лицо младшей дочери
Виторган показал всем свою дочь/http://globallookpress.com/

Актеры Эммануил и Ирина Виторган в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показали снимки своей двухмесячной дочери Клары. На кадрах ребенок лежит в люльке. Надо отметить, что девочка появилась на свет от суррогатной матери, как и ее сестренка Этель, которой всего годик.

Клара Виторган. Фото
Виторган показал свою младшую дочь/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Нет слов, чтобы говорить насчет этого события в моей жизни. Как хотелось мне этих детей. Я хочу сохранить этих детей на долгую жизнь. Скажу, что скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали», — заявил Эммануил Виторган.

Как отметила его жена Ирина, Клара перед уходом на программу помахала им из люльки. «Это произошло не вдруг. Мы долго к этому шли. Она постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают. Мы назвали Клару в честь мамы Эммочки. Все нам говорят, что она очень сильно похожа на Максима», — заявила Ирина Виторган.

Напомним, что Эммануил Виторган в этом году отпразднует круглую дату. В декабре ему исполнится уже 80 лет. По признанию многих людей из шоу-бизнеса, в таком серьезном возрасте никто не становился родителями. Его жена Ирина младше его на 23 года. Пара безумно счастлива вместе и все свободное время сейчас уделяет своим дочкам.

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Эммануил и Ирина Виторган перестали скрывать лицо младшей дочери
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