Актер Александр Петров задолжал налоговой службе круглую сумму

Мужчина уже несколько лет не оплачивает пошлину за свой автомобиль.

Актера Александра Петрова сейчас не знает пожалуй только ленивый. Лицо знаменитости все чаще появляется в списке главных ролей современных российских блокбастеров, а именитые режиссеры практически выстраиваются в очередь, чтобы заполучить мужчину в свою картину. Но как оказалось, у звезды не все гладко в сфере налогов.

Представители налоговой службой всерьез занялись Петровым, ведь мужчина по какой-то причине уже много лет не оплачивает налоги за свой автомобиль, сообщает издание Вокруг.тв. Цифра долга перед государством уже добралась до отметки в 26 000 рублей и не прекращает свой рост.

Казалось бы, при гонорарах актера нет ничего проще чем заплатить то, что по праву причитается государству, но Александр не торопится с этим вопросом. Как оказалось, старый автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий Петрову, уже давно пропал в неизвестном направлении, а сам актер пользуется услугами проката.

Чем закончится противостояние звезды и налоговой службы сейчас сказать сложно, возможно актер считает, что пока сумма долга столь смехотворна, то не стоит тратить и силы на его погашение.