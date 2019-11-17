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Актер Александр Петров задолжал налоговой службе круглую сумму

Мужчина уже несколько лет не оплачивает пошлину за свой автомобиль.

Актер Александр Петров задолжал налоговой службе круглую сумму
Александр Петров. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Актера Александра Петрова сейчас не знает пожалуй только ленивый. Лицо знаменитости все чаще появляется в списке главных ролей современных российских блокбастеров, а именитые режиссеры практически выстраиваются в очередь, чтобы заполучить мужчину в свою картину. Но как оказалось, у звезды не все гладко в сфере налогов.

Представители налоговой службой всерьез занялись Петровым, ведь мужчина по какой-то причине уже много лет не оплачивает налоги за свой автомобиль, сообщает издание Вокруг.тв. Цифра долга перед государством уже добралась до отметки в 26 000 рублей и не прекращает свой рост.

Казалось бы, при гонорарах актера нет ничего проще чем заплатить то, что по праву причитается государству, но Александр не торопится с этим вопросом. Как оказалось, старый автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий Петрову, уже давно пропал в неизвестном направлении, а сам актер пользуется услугами проката.

Чем закончится противостояние звезды и налоговой службы сейчас сказать сложно, возможно актер считает, что пока сумма долга столь смехотворна, то не стоит тратить и силы на его погашение.

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Актер Александр Петров задолжал налоговой службе круглую сумму
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