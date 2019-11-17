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Елена Малышева на примере «Руки-базуки» сделала страшное открытие

Кирилл Терешин лишился самой узнаваемой части своего тела.

Елена Малышева на примере «Руки-базуки» сделала страшное открытие
Кирилл Терешин. Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official

Телеведущая и главная по здоровью Елена Малышева в своем официальном канале Instagram рассказала о Кирилле Терешине, более известном как «Руки-базуки». Впрочем, совсем скоро бодибилдеру, возможно, придется искать себе новое звучное прозвище, ведь врачи удалили у молодого человека часть трицепса с вазелином, который он сам туда вкачал. Разумеется, огромные руки Кирилла это вовсе не плод тяжелых тренировок, парень просто растапливал вазелин и вкалывал его себе в руки в огромных количествах.

После его боя с Олегом Монголом руки начали беспокоить Кирилла и ему пришлось пойти на операцию, тогда-то и выяснилось, что вместо дорогостоящего синтола молодой человек использовал более дешевый вазелин, который оказал разрушительное воздействие на его организм.

По словам доктора Мельникова, который и проводил операцию, удалили около полутора килограммов мышц и масла из нижней левой части руки.

Как рассказывает Елена Малышева, самым страшным открытием для нее было то, что процедуры вкачивания в себя масла проводят многие женщины для того, чтобы увеличить грудь или ягодицы. Их так много, что ￼￼в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создан целый отдел￼, который занимается спасением этих людей. Телеведущая предостерегла от всех от повторения подобных «подвигов», которые чреваты операциями и длительной реабилитацией.

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Елена МалышеваКирилл ТерешинРуки-базуки
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Елена Малышева на примере «Руки-базуки» сделала страшное открытие
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