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В Киеве похитили банкира, когда тот гулял с ребенком на улице

Оказалось, что это было задержание, правда, проводилось оно, как захват.

В Киеве похитили банкира, когда тот гулял с ребенком на улице
В Киеве прямо на улице у ребенка забрали отца. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Разборки в Киеве: в украинской столице прямо на улице был похищен глава «Укрэксимбанка» Александр Гриценко. Как передает сайт «Прямой» со ссылкой на родственников финансиста, группа неизвестных затолкала мужчину в черный микроавтобус и скрылась.

Инцидент произошел на глазах сына банкира, с которым тот гулял в момент происшествия. «Похитители» не стали забирать ребенка, а ответил плачущего малыша к консьержке дома. Семья бизнесмена обратилась в правоохранительные органы.

Позже оказалось, что это было не похищение, а задержание. Правда, как рассказали адвокаты Гриценко, оно проводилось без решения суда. А просто так задерживать человека на улице таким образом можно только после того, как он непосредственно совершил преступление.

Сейчас банкир находится в изоляторе. Что стало причиной его задержания, так и не ясно. Делом занимает Генпрокуратура Украины.

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БанкиКиевпохищениеПреступлениеУкраина
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В Киеве похитили банкира, когда тот гулял с ребенком на улице
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