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Лариса Гузеева решила похудеть

По словам телеведущей, ей не хватает силы воли, чтобы привести себя в порядок.

Лариса Гузеева решила похудеть
Лариса Гузеева. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram своими проблемами. Как оказалось, женщина хочет улучшить здоровье и сбросить несколько килограммов лишнего веса. В своем сторис актриса сообщила, что для идеальной фигуры ей немного не хватает силы воли, да и подружки, которые регулярно подкармливают Ларису вкусностями, тоже не особо способствуют поддержанию хорошей формы. Все это Гузеева рассказала прогуливаясь по пляжу, на берегу Финского залива. Как сказала телеведущая, она была бы не против и искупаться, вот только невольные зрители сочли бы ее сумасшедшей.

По словам звезды «Первого канала», она с юности любит эти места, а особенно Балтийское море. Свое преображение Лариса начала еще в начале осени, когда сменила цвет волос.

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Тэги:

Лариса ГузееваЛишний веспохудение
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Лариса Гузеева решила похудеть
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