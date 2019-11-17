В Подмосковье водитель зарезал пешехода, мешавшего ему проехать

В подмосковных Мытищах задержан водитель, которого подозревают в убийстве пешехода. Преступление произошло 16 ноября: на дороге поссорились 68-летний предприниматель, ехавший по своим делам, и 43-летний мужчина, переходивший дорогу.

Словесная перебранка закончилась тем, что первый ударил второго ножом в шею. От страшной раны потерпевший скончался.

В социальной сети появился ролик с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала убийство. На кадрах видно (видео 18+), как пешеход спокойно переходит узкую улицу в нескольких метрах от «зебры», из-за него ехавшей по дороге машине пришлось остановиться.

Очевидно, водитель собирался поехать дальше, но его остановила фраза от пешехода в духе: «Куда прешь?!» Пару секунд мужчины разговаривали через окно автомобиля. Потом шофер попытался выйти из машины, но его оппонент придержал водительскую дверь, чтобы она не открылась.

В этот момент пешеход получил удар, так как после него стал хвататься за шею и заваливаться на бок. Автомобилист толкнул его капотом и умчался прочь с места происшествия. Через несколько секунд раненый упал на дорогу, перегородив полосу движения другим машинам.

На записи видно, как следующий водитель тоже поспешил уехать с места происшествия, хотя кровавая драма развернулась прямо у него перед глазами.

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Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области, по факту убийства пешехода возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан и опрошен.