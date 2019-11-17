«Ревела в три ручья»: Валерия не сдержала слёз на выступлении Чумакова

Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным не смогла пропустить сольный концерт Алексея Чумакова в Crocus City Hall. После шоу возлюбленного Юлии Ковальчук 51-летняя исполнительница поделилась своими впечатлениями, подметив, что получила заряд положительных эмоций. По словам Валерии, она без преувеличения может назвать Чумакова «музыкантом мирового масштаба» благодаря его многогранному таланту. Кроме того, супруга Пригожина не оставила без внимания «блестящую» игру музыкантов, идеальный звук, прекрасный концертный свет и дарование артиста.

«Мы все устали от фастфуда, в том числе и музыкального… Сегодня же все было по-взрослому. Это настоящая музыка! Каждый присутствующий в зале получил счастливую возможность прикоснуться к твоему богатейшему внутреннему миру», — добавила Валерия.

Супруга Иосифа Пригожина призналась, что не не смогла сдержать слёз на концерте Чумакова в Crocus City Hall, услышав одну из новых композиций в репертуаре артиста.

«Сегодня у меня появилась еще одна любимая песня, которая прозвучала на концерте впервые, «Элементарно». Ревела в три ручья… даже платка с собой не было», — добавила Валерия.

Исполнительница призналась, что гордится своей дружбой с Алексеем, назвав его успех на музыкальной сцене «фантастическим». Напомним, что шоумен воспитывает двухлетнюю дочь Амелию, которую ему подарила возлюбленная Юлия Ковальчук.