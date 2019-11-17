Собчак украсила свой дом гипсовыми головами Симпсонов

Покупки светская львица совершила во время интервью с Андреем Малаховым.

Ксения Собчак действует как настоящий шопоголик. Ну, или как человек одержимый своим домом, а это, согласитесь, уже похвально. Практически ни с одной интерьерной выставки владелица нового загородного дома не может уйти без покупки.

В конце октября светская львица посетила выставку ковров в Москве, что само по себе мило. И там присмотрела красивый серо-оранжевый экземпляр для своих новых квадратных метров. «Я строю дом, поэтому обзавожусь предметами, которые его украсят», — сказала он журналистам.

А вот с выставки Cosmoscow Собчак ухитрилась уйти с четырьмя гипсовыми скульптурами в виде голов Симпсонов. По словам ведущей, они «уже живут дома и радуют». Любопытно, что покупку Ксения успела сделать прямо во время записи программы «Осторожно, Собчак» для своего YouTube-канала.

Напомним, недавно звезда «Дома-2» похвасталась, что строительство ее большого дома в Подмосковье завершилось. Осталось лишь выполнить внутреннюю отделку.