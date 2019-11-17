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«Потрепал много нервов»: Караулова обмолвилась о «назойливом» поклоннике

Певица не стала скрывать, что ей приходилось сталкиваться с чрезмерным вниманием окружающих.

«Потрепал много нервов»: Караулова обмолвилась о «назойливом» поклоннике
Юлианна Караулова (Фото: Globallookpress.com)

Финалистка вокального проекта «Фабрика звезд», экс-солистка группы 5sta Family — 31-летняя Юлиана Караулова — после уходила из коллектива посвятила всю себя сольному творчеству. Знаменитость не скрывает, что вполне довольна тем, как сложилась ее профессиональная судьба. Девушка успешно гастролирует и выступает на большой сцене, позиционируя себя, как отдельную единицу уже вне группы или музыкального шоу.

В недавнем интервью Юлианна призналась, что как и многие ее коллеги по творческому цеху, она успела привыкнуть к вниманию прессы и фан-клубов. Караулова не стала скрывать, что она сталкивалась с «назойливостью» одного из поклонников. Повышенный интерес с его стороны больше напоминал преследование. Однако распространяться об этом знаменитость не любит.

«Потрепал мне много нервов, так что предпочитаю не вспоминать о случившемся», — лаконично добавила Юлианна в интервью «СтарХит».

Певица Юлианна Караулова
Юлианна Караулова вспомнила о «назойливом» поклонники (Фото: Instagram.com/yulianna_karaulova)

А заговорив о хейтерах, певица подметила, что иногда проявляет любопытство, заглядывая на странички к людям, критикующим ее личные фото, внешность или творчество. И, по словам Карауловой, зачастую, большинство из таких подписчиков либо закрывают профили, либо «прячутся» за аваратками «с котиками или цветочками».

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлиана Караулова
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«Потрепал много нервов»: Караулова обмолвилась о «назойливом» поклоннике
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