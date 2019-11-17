Жена 82-летнего Кончаловского боялась выйти на сцену в Неаполе

В недавнем интервью шоу «ОК на связи» возлюбленный Юлии Высоцкой вспомнил, как его супруга переживала из-за итальянских гастролей. Напомним, что избранница 82-летнего режиссера задействована в спектакле «Сцены из супружеской жизни». Эта постановка была адаптировано и для зарубежной публики. Андрей Сергеевич не стал скрывать, что его супруга хорошо знает итальянский. Однако, несмотря на это, Юлия сильно переживала в преддверии выступления в Неаполе. Но Кончаловскому все же удалось придать жене смелости перед выходом на сцену.
По словам режиссера, он не мог даже предположить, что Высоцкая будет так сильно волноваться. Ведь, по его мнению, Юлия владеет итальянским намного лучше, чем он сам. И все-таки, Кончаловский прекрасно понимал, какое испытание придется выдержать его избраннице.
«Два часа на сцене с итальянским актером — это лом, очень тяжело», — отметил супруг Юлии, делясь своими воспоминаниями о премьере постановки «Сцены из супружеской жизни» в Неаполе.
По словам Андрея Сергеевича, жена не раз пыталась убедить его в том, что она не справится с возложенной на нее задачей. Называя предстоящее выступление «катастрофой». Однако Кончаловский сумел успокоить Юлию, заявив, что он не сомневается в ее даровании и актерских способностях.
«Но я говорил: «Всех порвешь!». И все получилось», — добавил режиссер.
Напомним, что в первых числах ноября в одном из столичных кинотеатров Андрей Кончаловский представил свою новую ленту «Грех». Среди звездных гостей на премьерном показе были замечены: Константин Эрнст, Алла Пугачева, Александр Домогаров, Екатерина Архарова и многие другие.