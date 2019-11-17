Жена 82-летнего Кончаловского боялась выйти на сцену в Неаполе

В недавнем интервью шоу «ОК на связи» возлюбленный Юлии Высоцкой вспомнил, как его супруга переживала из-за итальянских гастролей. Напомним, что избранница 82-летнего режиссера задействована в спектакле «Сцены из супружеской жизни». Эта постановка была адаптировано и для зарубежной публики. Андрей Сергеевич не стал скрывать, что его супруга хорошо знает итальянский. Однако, несмотря на это, Юлия сильно переживала в преддверии выступления в Неаполе. Но Кончаловскому все же удалось придать жене смелости перед выходом на сцену.

больше по теме Высоцкая отказалась позировать на дорожке с коллегами по фильму «Грех» На премьерный показ своей новой ленты Кончаловский пришел в сопровождении супруги.

По словам режиссера, он не мог даже предположить, что Высоцкая будет так сильно волноваться. Ведь, по его мнению, Юлия владеет итальянским намного лучше, чем он сам. И все-таки, Кончаловский прекрасно понимал, какое испытание придется выдержать его избраннице.

«Два часа на сцене с итальянским актером — это лом, очень тяжело», — отметил супруг Юлии, делясь своими воспоминаниями о премьере постановки «Сцены из супружеской жизни» в Неаполе.

По словам Андрея Сергеевича, жена не раз пыталась убедить его в том, что она не справится с возложенной на нее задачей. Называя предстоящее выступление «катастрофой». Однако Кончаловский сумел успокоить Юлию, заявив, что он не сомневается в ее даровании и актерских способностях.

«Но я говорил: «Всех порвешь!». И все получилось», — добавил режиссер.

Напомним, что в первых числах ноября в одном из столичных кинотеатров Андрей Кончаловский представил свою новую ленту «Грех». Среди звездных гостей на премьерном показе были замечены: Константин Эрнст, Алла Пугачева, Александр Домогаров, Екатерина Архарова и многие другие.