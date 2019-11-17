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«Рассмотрим этот вариант»: какие условия Плющенко предложит суррогатной матери

Фигурист мечтает о дочке и еще одном сыне.

«Рассмотрим этот вариант»: какие условия Плющенко предложит суррогатной матери
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко согласились принять участие в новом реалити шоу «ЯнаСупер». В первом выпуске программы возлюбленная олимпийского чемпиона заявила, что ее избранник далек от мира шоу-бизнеса. Спортсмен не любит бывать на светских раутах, при этом, что ему довольно часто приходится сопровождать супругу на подобных мероприятиях.

«Я отбываю наказание», — шутил Евгений, стоял на сцене «Геликон-оперы» во время проведения ежегодной церемонии вручения премии журнала Glamour.

А в новом выпуске «ЯнаСупер» музыкальный продюсер заговорила о желании родить от Плющенко еще одного ребенка. Пара воспитывает 6-летнего Сашу, многие знают мальчика, как Гном Гномыча. Однако, несмотря на все старания супругов, забеременеть Рудковской пока и не удается.

В интервью Евгений признался: он мечтает о дочке и еще одном сыне. Однако воплотить планы в жизнь им не удается. По словам возлюбленной фигуриста, все из-за состояния ее здоровья. Рудковская прошла гормонотерапию в надежде на новую беременность.

«Если бы я стала жирной, но родила бы еще одного малыша, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребенка», — сетует возлюбленная Евгения.

По словам фигуриста, поначалу он был категорически против суррогатного материнства. Однако сейчас они с Яной все чаще думают об этой возможности. Плющенко не стал скрывать, что готов поселить суррогатную маму в их доме для того, чтобы следить за ее питанием и самочувствием, опекая от всех волнений и переживаний.

«Для нас лучше, если суррогатная мать поселится в нашем доме. Мы бы ее кормили, поили с ложечки. Рассмотрим этот вариант», — добавил Плющенко.

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дети звездЕвгений ПлющенкоЗвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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«Рассмотрим этот вариант»: какие условия Плющенко предложит суррогатной матери
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