«Рассмотрим этот вариант»: какие условия Плющенко предложит суррогатной матери

Яна Рудковская и Евгений Плющенко согласились принять участие в новом реалити шоу «ЯнаСупер». В первом выпуске программы возлюбленная олимпийского чемпиона заявила, что ее избранник далек от мира шоу-бизнеса. Спортсмен не любит бывать на светских раутах, при этом, что ему довольно часто приходится сопровождать супругу на подобных мероприятиях.

«Я отбываю наказание», — шутил Евгений, стоял на сцене «Геликон-оперы» во время проведения ежегодной церемонии вручения премии журнала Glamour.

А в новом выпуске «ЯнаСупер» музыкальный продюсер заговорила о желании родить от Плющенко еще одного ребенка. Пара воспитывает 6-летнего Сашу, многие знают мальчика, как Гном Гномыча. Однако, несмотря на все старания супругов, забеременеть Рудковской пока и не удается.

В интервью Евгений признался: он мечтает о дочке и еще одном сыне. Однако воплотить планы в жизнь им не удается. По словам возлюбленной фигуриста, все из-за состояния ее здоровья. Рудковская прошла гормонотерапию в надежде на новую беременность.

«Если бы я стала жирной, но родила бы еще одного малыша, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребенка», — сетует возлюбленная Евгения.

По словам фигуриста, поначалу он был категорически против суррогатного материнства. Однако сейчас они с Яной все чаще думают об этой возможности. Плющенко не стал скрывать, что готов поселить суррогатную маму в их доме для того, чтобы следить за ее питанием и самочувствием, опекая от всех волнений и переживаний.