НОВОСТИ

В долгах? Маликов неожиданно сдал в залог ценные картины

Произведения Петра Кончаловского уже не первый раз передаются им в банк.

В долгах? Маликов неожиданно сдал в залог ценные картины
Дмитрий Маликов. Фото Global look press

Дмитрий Маликов заложил в банке несколько ценных картин художника Петра Кончаловского, сообщает ИА «Москва». Пять работ известного авангардиста были выполнены в период с 1922-го по 1929-й год.

Агентство отмечает, что произведения уже сдавались в залог музыкантом на несколько месяцев два года назад. В октябре певец вновь вернулся к этой форме получения выручки. Картины, согласно документам, будут находиться в залоге до конца 2023 года.

Дмитрий Маликов не стал скрывать от журналистов, что действительно заложил работы Кончаловского. Однако почему он это сделал не рассказал, сославшись на то, что это «личная информация». Певец сообщил, что передал банку далеко не все произведения художника.

Отметим, что некоторые картины известного авангардиста оцениваются в десятки миллионов рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МаликовМаликовхудожник
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В долгах? Маликов неожиданно сдал в залог ценные картины
Интересно?
Поделись с друзьями: