В долгах? Маликов неожиданно сдал в залог ценные картины

Произведения Петра Кончаловского уже не первый раз передаются им в банк.

Дмитрий Маликов заложил в банке несколько ценных картин художника Петра Кончаловского, сообщает ИА «Москва». Пять работ известного авангардиста были выполнены в период с 1922-го по 1929-й год.

Агентство отмечает, что произведения уже сдавались в залог музыкантом на несколько месяцев два года назад. В октябре певец вновь вернулся к этой форме получения выручки. Картины, согласно документам, будут находиться в залоге до конца 2023 года.

Дмитрий Маликов не стал скрывать от журналистов, что действительно заложил работы Кончаловского. Однако почему он это сделал не рассказал, сославшись на то, что это «личная информация». Певец сообщил, что передал банку далеко не все произведения художника.

Отметим, что некоторые картины известного авангардиста оцениваются в десятки миллионов рублей.