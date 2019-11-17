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Пьяную мать Дианы Шурыгиной срочно госпитализировали

После проведенного медицинского осмотра женщину отпустили домой.

Пьяную мать Дианы Шурыгиной срочно госпитализировали
Диана Шурыгина (Фото: кадр из программы "Пусть говорят")

По поступившей информации, маму 20-летней Дианы Шурыгиной доставили в одну из клиник Москвы. Также уточняется, что женщине потребовалась госпитализация из-за алкогольного отравления. На момент пребывания в больнице Наталья была сильно пьяна. У пациентки обнаружили повреждение тканей на лице. Однако после проведенного медицинского обследования маму Дианы отпустили домой.

По уточненной информации, Наталью Шурыгину госпитализировали в одно из столичных медучреждений с алкогольным отравлением. Помимо этого у женщины была рассечена бровь. Медперсонал клиники оказал пациентке всю необходимую помощь, после чего доктора пришли к заключению, что Наталья не нуждается в дальнейшем пребывании в стационаре и ее отпустили домой.

Напомним, что ранее семья Дианы Шурыгиной проживала в Ульяновске. Сейчас девушка ведет личный блог в Instagram. В октябре стало известно о том, что героиня нескольких выпусков шоу «Прямой эфир» объявила о расставании с мужем после двух лет брака, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:

болезньДиана ШурыгинаОбществоотравлениесрочная госпитализация
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Пьяную мать Дианы Шурыгиной срочно госпитализировали
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