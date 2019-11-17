«Браво»: Климова оценила выступление Медведевой на московском этапе Гран-при

Еще в субботу, 16 ноября, на ледовой арене Мегаспорт с произвольной программой выступили фигуристки-одиночницы.

16 ноября в Москве сразу две российские фигуристки-одиночницы завоевали медали на этапе Гран-при. С произвольной программой спортсменки выступили на ледовой арене Мегаспорт. По результатам двух прокатов подопечная Этери Тутберидзе — Александра Трусова набрала 234,47 балла. Следом за «русской ракетой» расположилась еще одна наша соотечественница, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева. Примечательно, что после короткой программы девушка опережала Трусову на два балла. Однако в произвольной Женя набрала 225,76 балла, заняв второе место. Бронза у американки Мэрайи Белл — 205,67 балла. Еще одна россиянка Станислава Константинова стала 11-й, набрав в сумме 156,94 балла.

Примечательно, что свой уикенд просмотру московского этапа Гран-при, а частности, выступлению фигуристок-одиночниц посвятила 41-летняя Екатерина Климова. От поездки на ледовую арену актриса отказалась, решив провести вечер дома у телевизора. В Stories экс-супруга Гелы Месхи опубликовала кадр, сделанный выступления экс-подопечной Этери Тутберидзе — 19-летней Евгении Медведевой, по достоинству оценив прокат спортсменки, тренирующейся у Брайана Орсера.

«Браво!!» — лаконично написала в микроблоге Климова, не оставшись равнодушной к выступлению фигуристки.

Напомним, что Анастасия Щербакова, которая также тренируется в штабе Этери Тутберидзе, уже обеспечила себе место в финале Гран-при.