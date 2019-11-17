Стало известно, кем на самом деле является невеста Шепелева

Дмитрий Шепелев – парень не промах. Дам сердца он выбирает не только красивых, но и состоятельных. Так было с Жанной Фриске. И вот история повторяется.

По данным СМИ, Дмитрий обручился с 36-летним дизайнером Екатериной Тулуповой. Девушка до отношений с Шепелевым была человеком не особо медийным, но, как оказалось, не совсем простым. Как сообщает КП, бывший супруг Екатерины – основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Именно эта организация, в свою очередь, владеет основным пакетом акций сети аптек «36,6». Кроме того, бывший супруг Тулуповой является успешным инвестором, вкладывая средства в целый ряд направлений: строительство, робототехнику, машиностроение, финансовые технологии и так далее.

По данным офсайта Altus Capital, на конец 2017 года компания совершила сделок более чем на 1 млрд долларов. Судя по всему, Тулуповой досталась немалая часть средств после развода, да и алименты на 6-летнюю дочь Ладу Дмитрий Кленов обязан выплачивать достойные.