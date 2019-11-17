«Не приведи Господь, запоет Собчак»: Разин заступился за Бузову

После того, как российские продюсеры и представители Первого канала категорически опровергли даже саму возможность того, что Ольга Бузова может представлять Россию на «Евровидении», за артистку заступился продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Большой пост на эту тему он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram и назвал заявление Аксюты «позором».

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«Во-первых, могу рассказать, что у Ольги Бузовой больше поклонников, чем у вас, зрители «Первого канала». Во-вторых, она пользуется огромным уважением не только в нашей стране, но и во всем мире», — уверенно заявляет Разин.

Он, конечно, признался, что не намерен отказываться от своих слов и в очередной раз подтвердил, что считает Бузову самой бездарной певицей всех времен и народов. Она, она, по мнению продюсера, может выйти на сцену и спеть так же, как егг бывший клавишник Андрей Данилко, который тоже никогда не славился вокалом, никогда не пел, а потом запел и занял второе место в Европе.

«Ну что, экстравагантность сегодня Европе нужна, а я считаю, что Бузова самая экстравагантная в России. Но, конечно, самое страшное в моей жизни, чего я больше всего боюсь, это, если, не приведи господь, запоет Ксения Собчак. Думаю, что, в таком случае, мне придётся уходить из профессии. Поэтому, дай Бог, пусть Оля лучше поет, нежели сбудется это страшное пророчество с Ксенией Собчак», — переживает Андрей.