Валерий Гаркалин опроверг сообщения о побеге от врачей

Валерий Гаркалин опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что ему потребовалась срочная медицинская помощь, но актер сбежал от медиков. Народный артист назвал новость о себе «уткой», поскольку в настоящее время он находится в Сочи на гастролях, пишет Пятый канал.

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro со ссылкой на телеграм-канал Mash, артист почувствовал себя плохо в ресторане. Он вышел на улицу, но лучше не стало, более того, мужчина, которого приняли за звезду, упал на землю. Прохожие вызвали «неотложку», но человек поднялся на ноги и убежал.

В настоящее время артист работает художественным руководителем мастерской в ГИТИСЕ на факультете эстрадного искусства. 11 лет назад Гаркалину было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.