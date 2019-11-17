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Валерий Гаркалин опроверг сообщения о побеге от врачей

Народный артист назвал новости о себе «уткой».

Валерий Гаркалин опроверг сообщения о побеге от врачей
ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Валерий Гаркалин опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что ему потребовалась срочная медицинская помощь, но актер сбежал от медиков. Народный артист назвал новость о себе «уткой», поскольку в настоящее время он находится в Сочи на гастролях, пишет Пятый канал.

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro со ссылкой на телеграм-канал Mash, артист почувствовал себя плохо в ресторане. Он вышел на улицу, но лучше не стало, более того, мужчина, которого приняли за звезду, упал на землю. Прохожие вызвали «неотложку», но человек поднялся на ноги и убежал.

В настоящее время артист работает художественным руководителем мастерской в ГИТИСЕ на факультете эстрадного искусства. 11 лет назад Гаркалину было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

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Тэги:

актерВалерий Гаркалинреакция на слухиСочи
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Валерий Гаркалин опроверг сообщения о побеге от врачей
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