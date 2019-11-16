65-летний Гаркалин «сбежал» от бригады скорой помощи

Валерий Гаркалин едва не оказался в больнице 16 ноября. По некоторым данным, актер почувствовал себя плохо, когда проводил время в одном из ресторанов на Тверской. Он решил выйти на свежих воздух, но это не помогло 65-летнему мужчине. Более того, он упал на землю. Неизвестно, был это обморок или другое недомогание. Очевидцы были обеспокоены, поэтому вызвали скорую помощь, но, как оказалось зря.

По данным телеграм-канала Mash, Гаркалин буквально сбежал от врачей. Когда бригада скорой помощи приехала на вызов, он просто встал и скрылся в неизвестном направлении. Кака себя сейчас чувствует артист неизвестно. Поклонники переживают за Валерия Борисовича и надеются, что он смог добраться до дома. Также неизвестно, получил он травмы из-за падения или нет. Известны случаи, когда люди в состоянии шока не чувствовали боль.

Напомним, что год назад лежал в больнице. Тогда его сняли с театральных гастролей и экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Друзья утверждали, что он переносил болезнь на ногах, что усугубило ситуацию. Также народный артист России однажды две недели провел в коме. Теперь, пережив два обширных инфаркта, Валерий Борисович старается следить за своим здоровьем.

Добавим, что жена Гаркалина скончалась 10 лет назад. Артист винит себя в смерти супруги, но он остался не один. У него есть дочь Ника, а также внук Тимофей. По некоторым данным, уже два года актер встречается с актрисой Галиной Петровой.