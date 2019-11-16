НОВОСТИ

Бразильский боец UFC напугал соперника размером мышц и гримом Джокера

Поклонники смешанных единоборств советуют Маркусу Пересу попробовать себя в роли знаменитого злодея.

Бразильский боец UFC напугал соперника размером мышц и гримом Джокера
Джокер/Фото: https://www.instagram.com/p/w9o3s3MwIl/

Бразильский боец UFC Маркус Перес решил порадовать поклонников перед боем не только собственным появлением, но и внеплановым сюрпризом.На взвешивание 29-летний спортсмен пришел в образе Джокера. За основу боец взял грим Хита Леджера из саги «Темный рыцарь». А чтобы зрители не сразу поняли, кто перед ними, перед выходом надел на голову капюшон.

Прежде, чем показать аудитории результат, Перес долго готовился и поправлял на голове зеленые волосы. Однако оказанный эффект его не разочаровал – когда он развернулся и продемонстрировал кроваво-красную улыбку, зрительный зал взорвался восторгами и аплодисментами. Понравился экспромт и сопернику Переса – Веллингтону Турману.

Не вышел Перес из образа даже на съемке лицом к лицу. Бразилец продолжал активно двигать лицом и губами, имитируя невротичные движения яркого злодея. Теперь фанаты смешанных единоборств ждут стычки бразильцев с еще большей силой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

UFCбоиДжокерНовости googleХит Леджер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бразильский боец UFC напугал соперника размером мышц и гримом Джокера
Интересно?
Поделись с друзьями: