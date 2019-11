Бразильский боец UFC напугал соперника размером мышц и гримом Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес решил порадовать поклонников перед боем не только собственным появлением, но и внеплановым сюрпризом.На взвешивание 29-летний спортсмен пришел в образе Джокера. За основу боец взял грим Хита Леджера из саги «Темный рыцарь». А чтобы зрители не сразу поняли, кто перед ними, перед выходом надел на голову капюшон.

Прежде, чем показать аудитории результат, Перес долго готовился и поправлял на голове зеленые волосы. Однако оказанный эффект его не разочаровал – когда он развернулся и продемонстрировал кроваво-красную улыбку, зрительный зал взорвался восторгами и аплодисментами. Понравился экспромт и сопернику Переса – Веллингтону Турману.

Why so serious? 🤡⁠

⁠

⁠Markus Perez with a 🃏surprise for #UFCSP weigh-ins and Wellington Turman. ⁠

⁠ pic.twitter.com/Kg7ykw6CQc

— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 16, 2019