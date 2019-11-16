Мгновенная карма: иркутский полицейский сломал ногу, избивая задержанного

Позже пострадавший силовик пообещал нарушителю, что обвинит того в сломанной ноге, если задержанный будет требовать наказания для правоохранителя.

В Иркутской области сотрудник ГИБДД сломал ногу, избивая гонщика. Как рассказал сам пострадавший журналистам, в ночь с 13 на 14 ноября он, будучи изрядно подшофе, сел за руль автомобиля своей девушки. Практически на первом повороте его остановили силовики. Понимая, что сейчас он лишится прав, парень попытался убежать, но сделать этого ему не дали: мужчину жестоко избили.

Юрий вспомнил, что оппоненты буквально выволокли его из машины, а затем сразу оглушили рукоятью пистолета. После же того, как он потерял сознание, сотрудник начал пинать его. Оппонент прикладывал большие усилия, из-за чего разборки закончились переломом ноги для силовика.

больше по теме Омич угнал машину и переехал ее хозяйку во время съемок полицейской программы Обвиняемый мужчина страдал от наркотической зависимости.

«Сибирь.Реалии» отмечают, что в следующий раз пострадавший увидел своих обидчиков уже в суде. Сотрудник ГИБДД пришел на предварительное заседание в гипсе и угрожал водителю, что заставит его ответить за перелом, если тот будет настаивать на наказании инспекторов. Сейчас водитель вместе с родственниками намерен обратиться за помощью в прокуратуру.