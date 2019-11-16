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«Это наша боль»: Мединский признал, что Фонд кино не справляется с обязанностями

Министр культуры заявил, что год назад поручил ведомству развитие региональных кинотеатров.

«Это наша боль»: Мединский признал, что Фонд кино не справляется с обязанностями
Владимир Мединский. Фото: Олег Золото/КП

Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не смог справиться с важным поручением. Об этом глава минкульта объявил на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 

Во время делового завтрака французский журналист посетовал, что на родине не так часто имеет возможность увидеть российские фильмы.

«Это проблема, это наша боль», — признался Мединский. Он отметил, что ставил задачу продвигать российское кино за рубежом перед министерством и Фондом кино. Однако вынужден признать, что они со своей задачей не справляются. 

Министр также добавил, что поручал Фонду кино развивать кинотеатры в малых городах России. Однако с этим тоже возникли сложности. Поэтому, по его словам, сейчас говорить о зарубежном продвижении не самое время. 

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Тэги:

Владимир Мединскийминистр культурыФонд кино
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«Это наша боль»: Мединский признал, что Фонд кино не справляется с обязанностями
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