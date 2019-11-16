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Юрий Аксюта отреагировал на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Слова певицы оказались лишь мечтами.

Юрий Аксюта отреагировал на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»
Ольга Бузова и Юрий Аксюта. фото: globallookpress.com/

Ольга Бузова уже два года штурмует мир шоу-бизнеса. Она стала строить карьеру певицы после развода с Дмитрием Тарасовым и добилась успеха в новом поприще. Она выпустила дорогостоящие клипы, несколько альбомов, а на днях артиста дала большой концерт в Известия Холл с аншлагом. Девушка строила грандиозное шоу, сменив несколько нарядов и даже паря над сценой. Также она сделала громкое заявление.

Исполнив трек Not Enough for Me Бузова объявила, что в следующий раз споет песню на английском языке на «Евровидении». Новость о том, что ведущая шоу «Дом-2» поедет на международный конкурс представлять Россию мгновенно разлетелась в Интернете. Ее шансы на успех успели оценить Яна Рудковская и даже Иосиф Пригожин. Никто из них особо хвалить Ольгу не стал.

А теперь на слухи о скорой поездке Бузовой на конкурс отреагировали на Первом канале. Юрий Аксюта был немногословен, но дал понять, что певица лишь озвучила свои мечты. Он назвал «бредом» слухи о том, что Ольга представит нашу страну на музыкальном конкурсе, пишут «РИА-Новости».

Напомним, что в этом году на «Евровидение» ездил Сергей Лазарев. Для него это была вторая попытка завоевать победу. Песня SCREAM произвела большое впечатление, как и номер с зеркалами, но артист вновь оказался практически в шаге от заветного первого места. Позже он посетовал, что его снова засудили.

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Тэги:

"Евровидение 2020"Ольга БузоваЮрий Аксюта
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Юрий Аксюта отреагировал на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»
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