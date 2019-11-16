НОВОСТИ

Восьмиклассница из Башкирии вытолкнула подругу из-под колес несущегося автомобиля ценой своей жизни

13-летняя Лена (имя изменено) скончалась на месте от полученных травм.

Восьмиклассница из Башкирии вытолкнула подругу из-под колес несущегося автомобиля ценой своей жизни
Пешеходный переход/Фото: Алексей Булатов/КП

В Башкирии учащаяся 8 класса вытолкнула из-под колес мчащейся машины подругу, пожертвовав своей жизнью. Вечером 14 ноября Лена и Настя (имена обеих девочек изменены) прогуливались по обочине дороги. Из-за того, что мест для развлечения в небольшом селе почти нет, девочкам некуда было пойти – они проходили мимо местной фермы, а затем возвращались к дому.

В очередной раз на том же участке, где были девочки, появился автомобиль. За рулем в тот момент находился 60-летний мужчина. Позже, следствию он расскажет, что не заметил детей, потому что торопился на пожар, к тому же, на том участке было достаточно темно, а идущая навстречу машина ослепила его. Лена успела оттолкнуть Настю в овраг из-под колес несущегося транспортного средства, а сама спастись не смогла.

КП уточняет – от полученных травм восьмиклассница скончалась на месте. Выжившая же девочка получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице. Родственники Лены требуют для водителя сурового наказания – они уверены, что мужчина даже не притормозил, увидев перед собой подруг, а значит, должен получить по заслугам. Местные жители же утверждают – Лена стала жертвой халатности коммунальщиков, ведь территория не освещается, тротуаров нет, а на многочисленные обращения никто не реагирует.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аварияБашкириядетиДТПжертвышкольницы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Восьмиклассница из Башкирии вытолкнула подругу из-под колес несущегося автомобиля ценой своей жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: