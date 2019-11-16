Восьмиклассница из Башкирии вытолкнула подругу из-под колес несущегося автомобиля ценой своей жизни

В Башкирии учащаяся 8 класса вытолкнула из-под колес мчащейся машины подругу, пожертвовав своей жизнью. Вечером 14 ноября Лена и Настя (имена обеих девочек изменены) прогуливались по обочине дороги. Из-за того, что мест для развлечения в небольшом селе почти нет, девочкам некуда было пойти – они проходили мимо местной фермы, а затем возвращались к дому.

В очередной раз на том же участке, где были девочки, появился автомобиль. За рулем в тот момент находился 60-летний мужчина. Позже, следствию он расскажет, что не заметил детей, потому что торопился на пожар, к тому же, на том участке было достаточно темно, а идущая навстречу машина ослепила его. Лена успела оттолкнуть Настю в овраг из-под колес несущегося транспортного средства, а сама спастись не смогла.

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КП уточняет – от полученных травм восьмиклассница скончалась на месте. Выжившая же девочка получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице. Родственники Лены требуют для водителя сурового наказания – они уверены, что мужчина даже не притормозил, увидев перед собой подруг, а значит, должен получить по заслугам. Местные жители же утверждают – Лена стала жертвой халатности коммунальщиков, ведь территория не освещается, тротуаров нет, а на многочисленные обращения никто не реагирует.