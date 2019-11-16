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Рудковская и Плющенко прибегнут к услугам суррогатной матери

Продюсер пережила четыре попытки ЭКО, но у нее не поучилось забеременеть.

Рудковская и Плющенко прибегнут к услугам суррогатной матери
Рудковская и Плющенко решили прибегнуть к услугам суррогатной матери/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Об этом будет сказано в новой серии реалити-шоу «Яна Супер». Во время программы Яна Рудковская заявила, что прошла серьезную гормональную терапию. Было предпринято четыре попытки забеременеть с помощью ЭКО. Однако все они оказались неудачными.

Евгений Плющенко с женой. Фото
Рудковская с мужем решили прибегнуть к услугам суррогатной матери/http://globallookpress.com/

При этом прямо в кабинете у доктора ее супруг сказал, что, раз ЭКО не помогает, пришло время прибегнуть к другому варианту. Рудковская тут же добавила: «Суррогатное материнство!»

Продюсер также отметила, что из-за гормонотерапии поправилась на несколько килограммов. Рождение еще одного ребёнка – ее заветная мечта. Как считает продюсер, многие в России по каким-то причинам стесняются рассказывать о суррогатных матерях. Она сказала, что в этом нет ничего страшного.

Отметим, что Яна Рудковская – многодетная мать. У нее трое сыновей. Что касается Плющенко, то у него два сына. Пара мечтает, что у них на свет родится девочка, сообщает «Комсомольская правда».

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Рудковская и Плющенко прибегнут к услугам суррогатной матери
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