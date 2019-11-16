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Шепелев поцеловал Тулупову на совместном снимке в Сети

Телеведущий недавно перестал скрывать роман с дизайнером.

Шепелев поцеловал Тулупову на совместном снимке в Сети
Шепелев перестал скрывать роман с Тулуповой/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram впервые опубликовал совместный снимок со своей новой избранницей дизайнером Екатериной Тулуповой. На фотографии он целует девушку, на лице которой можно увидеть лучезарную улыбку.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?» — спросил гражданский супруг Жанны Фриске своих подписчиков.

Отметим, что несколько дней назад в одном из интервью Дмитрий Шепелев рассказывал, что в его жизни появился любимый человек. Как он отмечал, вместе с Екатериной он старается проводить, как можно больше времени. Порой им даже вдвоем удается съездить на отдых.

Добавим, что гражданская жена Дмитрия Шепелева Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. Сейчас телеведущий не дает бабушке и дедушке своего сына видеться с ребенком. Между тем Платону Шепелеву уже шесть лет. Отец и мать Жанны Фриске не раз через прессу просили Шепелева одуматься. Они не понимают, почему он затаил на них обиду и не дает повидаться с внуком.

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Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеПлатон Шепелев
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Шепелев поцеловал Тулупову на совместном снимке в Сети
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