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Омич угнал машину и переехал ее хозяйку во время съемок полицейской программы

Обвиняемый мужчина страдал от наркотической зависимости.

Омич угнал машину и переехал ее хозяйку во время съемок полицейской программы
Полицейская мигалка/Фото: Анатолий Жданов/КП

В Омске местный житель имел смелость угнать машину на глазах сотрудников полиции и хозяйки транспортного средства. Мужчина не только покусился на чужое, но и едва не травмировал шокированную женщину. Как стало известно, недалеко от местной гостиницы силовики снимали традиционную для своего подразделения передачу «Патруль». В какой-то момент за спиной правоохранителей раздался крик и скрежет металла.

Когда полицейские обернулись, они увидели, как некий мужчина отобрал у женщины ключи от автомобиля, забрался в салон и «дал по газам». Жертва порывистых действий, на собственное несчастье, оказалась на пути машины, после чего была сбита с ног. Нарушитель проехался по ноге несчастной, а затем едва не сбил ринувшихся на помощь силовиков.

Позже пострадавшая объяснила, что угонщик – ее молодой человек. Женщина призналась – лишь недавно она узнала, что ее возлюбленный злоупотребляет наркотиками, а затем приняла решение уйти от него. Портал SuperOmsk резюмирует – злоумышленника удалось поймать достаточно быстро. Теперь ему грозит суровая беседа с блюстителями порядка и уголовное наказание.

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Омич угнал машину и переехал ее хозяйку во время съемок полицейской программы
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