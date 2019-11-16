«Да, у меня две опухоли»: дочери Гузеевой предстоит операция

Дочь актрисы Ларисы Гузеевой девятнадцатилетняя Ольга Бухарова заявила, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем. У девушки медики обнаружили вторую опухоль. «Да, у меня две опухоли. Они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый человек. Спасибо за внимание», — заявила девушка.

Добавим, что ранее о проблемах со здоровьем у дочери рассказывала и сама Лариса Гузеева. Она отмечала, что «опухоль вернулась». В то же время актриса попросила не волноваться своих поклонников. Как она заметила, все не настолько печально и слово опухоль не должно вводить в заблуждение. Как сказала Гузеева, это связано с женскими проблемами у дочери.

Отметим, что Лариса Гузеева без ума от своей дочери. С наследницей она старается провести как можно больше свободного времени. Кстати, девушка не зависит от матери и денег у той не просит. Она подрабатывает репетитором по английскому языку.

Первую операцию по удалению опухоли Ольга Бухарова перенесла в 2018 году. Не так давно она рассказывала журналистам, что после повторной операции набьет себе новую татуировку, сообщает портал «7 дней».