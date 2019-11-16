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Экс-резидент Comedy Club Гавр Гордеев стал многодетным отцом

Шоумен скрывал, что в его семье произошло прибавление.

Экс-резидент Comedy Club Гавр Гордеев стал многодетным отцом
Гавр стал многодетным отцом/http://globallookpress.com/

Экс-резидент Comedy Club Гавр Гордеев в Instagram поделился снимком, на котором он изображен с удостоверением многодетной семьи Москвы. «Присел на падике на кортах. Радуюсь правильному подгону от мэра и новому мощному документу в нашей жизни», — заявил Гавр Гордеев.

Отметим, что шоумен скрывал факт прибавления в своей семье. Ранее было известно, что от супруги Ирины у него есть тринадцатилетняя дочь София и семилетний сын Серафим. В этом году Гавр Гордеев отметил с женой шестнадцатилетие семейной жизни. С будущей супругой он познакомился еще во время учебы в институте. С тех пор они вместе и не расстаются. При этом Гавр Гордеев тщательно скрывает информацию о своей семье. Именно поэтому о том, что он стал многодетным отцом стало известно только сейчас.

Ранее в немногочисленных беседах с журналистами Гавр Гордеев отмечал, что в молодости он угодил в секту. К счастью, ему вовремя удалось из нее вырваться.

Дети Гавра Гордеева получают православное образование. Каждые выходные дни он вместе с детьми посещает храм. Добавим, что пока неизвестно, как Гавр Гордеев назвал новорожденного ребенка. Более того, даже не известен пол ребенка.

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Гавр ГордеевИрина Гордееварождение детей
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Экс-резидент Comedy Club Гавр Гордеев стал многодетным отцом
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