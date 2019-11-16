Дочь Заворотнюк дала повод думать об улучшениях в здоровье матери

На днях 23-летняя девушка выкроила время, чтобы заглянуть в салон красоты и сменить имидж.

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк дала общественности повод думать, что в состоянии ее матери наблюдается положительная динамика. Недавно 23-летняя девушка выкроила время, чтобы сходить в салон красоты и обновить маникюр. Фото результата Анна опубликовала на личной странице в Instagram.

Снимок девушка сопроводила лаконичной подписью.

«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — написала она.

Подписчики поспешили сделать соответствующие выводы о состоянии «прекрасной няни». Так, сразу несколько человек отметили, что раз у Анны появилось время на себя, значит, слухи о том, что Заворотнюк чувствует себя лучше – правда. Некоторые просто порадовались появлению девушки в соцсетях – последний пост датирован 26 октября. Впрочем, нашлись и те, кто осудил Анну и заявил, что сейчас, по их личному мнению, не самое благоприятное время, чтобы наводить красоту.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в СМИ появилась информация об улучшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. Неоценимую помощь артистке оказывают близкие друзья семьи – в частности, коллега Петра Чернышева Татьяна Навка. Источники уверяют – ситуация Заворотнюк оказалась не настолько критичной, как об этом говорилось ранее.