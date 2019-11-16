НОВОСТИ

Дочь Заворотнюк дала повод думать об улучшениях в здоровье матери

На днях 23-летняя девушка выкроила время, чтобы заглянуть в салон красоты и сменить имидж.

Дочь Заворотнюк дала повод думать об улучшениях в здоровье матери
Анна Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/B39fjsclQSC/

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк дала общественности повод думать, что в состоянии ее матери наблюдается положительная динамика. Недавно 23-летняя девушка выкроила время, чтобы сходить в салон красоты и обновить маникюр. Фото результата Анна опубликовала на личной странице в Instagram.
Снимок девушка сопроводила лаконичной подписью.

«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — написала она.

Подписчики поспешили сделать соответствующие выводы о состоянии «прекрасной няни». Так, сразу несколько человек отметили, что раз у Анны появилось время на себя, значит, слухи о том, что Заворотнюк чувствует себя лучше – правда. Некоторые просто порадовались появлению девушки в соцсетях – последний пост датирован 26 октября. Впрочем, нашлись и те, кто осудил Анну и заявил, что сейчас, по их личному мнению, не самое благоприятное время, чтобы наводить красоту.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в СМИ появилась информация об улучшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. Неоценимую помощь артистке оказывают близкие друзья семьи – в частности, коллега Петра Чернышева Татьяна Навка. Источники уверяют – ситуация Заворотнюк оказалась не настолько критичной, как об этом говорилось ранее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюк новостиЗаворотнюк ракПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Заворотнюк дала повод думать об улучшениях в здоровье матери
Интересно?
Поделись с друзьями: