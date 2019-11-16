ЧОПовец, охранявший злосчастный благовещенский колледж, оказался судимым за тяжкие преступления

Сам Олег Ермолов заявил, что вины в произошедшей трагедии за собой не ощущает.

Благовещенский городской суд заслушал дело о мере пресечения для охранника колледжа, в котором студент четвертого курса Даниил Засорин ранил нескольких человек из ружья и убил одного из сверстников. Сотрудника ЧОПа «Сириус А» Олега Ермолова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сам мужчина вины своей не признал и заявил – он не понимает сути выдвинутых к нему претензий, ведь действовал он по инструкции.

На суде Ермолов пояснил, что как только он понял, что произошло, то сразу же вызвал МЧС. Кроме того, максимально оперативно вывел людей из здания, завел их за угол. Позже остался охранять вход и доложил о ЧП директору.

Также на заседании выяснилось, что Ермолов не только не имел разрешения на работу в колледже, но и был ранее судим за особо тяжкие преступления. О каких именно деяниях идет речь, не уточняется. Вскрывшиеся факты не позволили суду озвучить меру пресечения Ермолову – заседание перенесли на 19 ноября, подчеркивает Lenta.

Напомним, 14 ноября Даниил Засорин вошел в колледж с ружьем и открыл огонь по одногруппникам. Жертвой стал Алексей Голубничий, еще трое были ранены и спешно доставлены в больницу.