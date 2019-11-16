Галкин опроверг слухи об отмене своих концертов по стране

Юморист Максим Галкин в Instagram прокомментировал информацию о возможной отмене своих концертов из-за слов о цензуре на телевидении. Напомним, что на концерте в Новосибирске юморист заявил, что сейчас нельзя шутить на некоторые политические темы, на которые раньше можно было спокойно высказываться. Кроме того, ему надоело, что по центральным каналам показывают очень много сюжетов, касающихся Украины.

«Уважаемые журналисты. Вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой мне запрещают концерты. Их отменяют по чьей-то указке. Все это вышло в СМИ после высказываний Александра Глебовича Невзорова. Я не знаю, почему Александр Глебович так сказал, но никто мне ничего не запрещает. Все, что запланировано у меня в ближайшие год-полтора – должно состояться. Дай бог мне здоровья. Поэтому улыбайтесь, господа. Не будьте такими серьезными», — сказал Максим Галкин, который сейчас находится в столице Азербайджана Баку.

«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», — заявил супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Отметим, что после слов Галкина нашлись, как его сторонники, так и противники. В частности, юмориста поддержал Владимир Винокур. Он заявил, что Галкина обожают зрители и он продолжит выступать. Телеведущий Владимир Познер поддержал Галкина и сказал, что цензура действительно существует. Но при этом он заметил, что на Первом канале ее нет.

Добавим, что уже несколько месяцев у Максима Галкина проходит гастрольный тур по стране. На каждом его выступлении аншлаги. Из-за напряженного гастрольного графика он даже не попал на выступление своей супруги Аллы Пугачевой в Минске. Юморист был несколько расстроен этим фактом. В то же время он сказал, что его гастрольный график был свёрстан раньше, чем стало известно о концерте в Белоруссии супруги. Кстати, Примадонна привезла из Минска сразу три мешка отборного картофеля. Этот щедрый подарок для семьи Примадонны сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сам он на концерте звезды, правда, не присутствовал. У него в этот день была заграничная командировка.